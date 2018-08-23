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تعرف على الفرق بين رفض الدعوى والدفع بعدم قبولها

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:00 ص
تعرف على الفرق بين رفض الدعوى والدفع بعدم قبولها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن مفهوم رفض الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى داخل المحاكم.

" اليوم السابع" يوضح الفرق بين مفهوم رفض الدعوى، والدفع بعدبم قبول الدعوى داخل أروقة المحاكم.

ويقول المحامى أشرف عنانى، إن معنى عدم قبول الدعو ى، عد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية، وإلا سقط حق المدعى عليه فى طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .

وأضاف العنانى، أن رد أو رفض الدعوى، يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقيه المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى ولم يستطيع المدعى إثبات دعواه 


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