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الخميس، 23 أغسطس 2018 01:00 ص
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تعرف على الأرقام المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين بديوان محافظة القاهرة

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:00 ص
تعرف على الأرقام المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين بديوان محافظة القاهرة محافظة القاهرة - أرشفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عوض المشرف العام على غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة القاهرة، أن الغرفة تلقت تقارير من مديرية التموين بوصول وتوافر كافة المقررات التموينية بجميع المنافذ والموزعين وتم صرفها دون شكاوى أو نواقص للمواطنين.
 
وأشار عوض إلى أن جميع البلاغات الفردية البسيطة التى تلقتها الغرفة حتى الآن تم التعامل معها بشكل عاجل، والتأكد من تذليلها وحلها من جانب الجهة المختصة، وأن الغرفة لم تتلق سوى بلاغ وحيد بشأن المخالفات البنائية خلال اجازة العيد ، وكانت المخالفة بطريق القطامية وتم التحرك السريع لوقف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر اللازمة .
 
     وناشد عوض مواطنى القاهرة بالتواصل لحل وتذليل أى شكاوى من خلال الخط الساخن للمحافظة رقم 114 وكذلك أرقام 01211494949 أو 01205734449 لتلقى أى شكاوى بخدمة الواتس آب على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى الأرقام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وهى 23912136-  23907147 - 23901236.
 

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