تحرير 40 قضية تموينة فى حملة مكبرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة، أشرف عليها اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج وقادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 40 قضية تموينية منها ضبط "السيد. ح.ح.ص" 43 سنة مدير مسئول محل تمويني لاستيلائه على مقررات تموينية بدون وجه حق حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ "52.322" جنيها وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 284 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2018.

كما تم ضبط 5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و5 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و3 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و16 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.