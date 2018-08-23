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الخميس، 23 أغسطس 2018 10:41 ص
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تايوان تحيى الذكرى ال 60 لأزمة المضيق الثانية

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:06 ص
تايوان تحيى الذكرى ال 60 لأزمة المضيق الثانية رئيسة تايوان
رويترز
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احتفلت دولة تايوان اليوم الخميس بمرور 60 عاما على ذكرى أزمة مضيق تايوان الثانية فى مقبرة تايوشان فى محافظة كينمن ، والتى شارك فيها الرئيس التايواني السابق ما ينغ جيو وعدد من قدامى الجنود بحسب صور نشرتها وكالة رويترز.

ويذكر ان أزمة مضيق تايوان الثانية كانت صراعا بين حكومات جمهورية الصين الشعبية وبين جمهورية الصين، عندما قامت جمهورية الصين الشعبية بإطلاق الصورايخ على جزر ماتسو وكنمن في محاولة لها للسيطرة على هذه الجزر ونزع قبضة جمهورية الصين منها.

الرئيس التايوانى السابق يحمل إكليلا من الزهور بمناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان
الرئيس التايوانى السابق يحمل إكليلا من الزهور بمناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان

 

مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان الثانية.
مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان الثانية.

 

جندي يضع زهرة على قبر جندي خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 60 عام على أزمة مضيق تايوان
جندي يضع زهرة على قبر جندي خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 60 عام على أزمة مضيق تايوان

 

جندي يقف على الحراسة خلال مراسم إحياء ذكرى أزمة مضيق تايوان
جندي يقف على الحراسة خلال مراسم إحياء ذكرى أزمة مضيق تايوان

 

متقاعد من قدامى الحرب يحيى ذكرى مضيق تايوان
متقاعد من قدامى الحرب يحيى ذكرى مضيق تايوان

 

وزير الدفاع الوطني التايواني يلقى كلمة فى لذكرى مضيق تايوان
وزير الدفاع الوطني التايواني يلقى كلمة فى لذكرى مضيق تايوان

 

قدامى المحاربين فى ذكرى ازمة مضيق تايوان
قدامى المحاربين فى ذكرى ازمة مضيق تايوان

 

الجنود داخل ملجأ طبي سابق
الجنود داخل ملجأ طبي سابق

 

قدامى المحاربين وأفراد عائلاتهم يحيون ذكرى مضيق تايوان الثانية
قدامى المحاربين وأفراد عائلاتهم يحيون ذكرى مضيق تايوان الثانية

 

الجنود خلال مناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان.
الجنود خلال مناسبة الذكرى الستين لأزمة مضيق تايوان.

 

الجنود يسيرون في قاعة تشينغتيان
الجنود يسيرون في قاعة تشينغتيان

 

 


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