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خالد صلاح
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بوتين يلتقى رئيسى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فى موسكو الجمعة

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:46 م
بوتين يلتقى رئيسى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فى موسكو الجمعة بوتين
أ ش أ
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أعلن قصر الرئاسة الروسى "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقى غدا /الجمعة/ فى موسكو مع نظيريه الأبخازى راؤول خاجيمبا والأوسيتى الجنوبى أناتولى بيبيلوف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. 
وذكر المكتب الصحفى لـ "الكرملين" - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن الرئيس بوتين سيعقد غدا لقاء مع رئيس جمهورية أبخازيا ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، اللذين يقومان بزيارة عمل إلى موسكو بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتراف روسيا باستقلال هاتين الدولتين في 26 أغسطس 2008.
وأضاف البيان أنه من المقرر مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائى مع الدولتين فى مختلف المجالات من أجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيهما. 


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