برازيلية تتقدم بشكوى للشرطة السويسرية لتعرضها لإساءة عنصرية

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تقدمت امرأة برازيلية بشكوى رسمية للشرطة بعد أن قالت إنها تعرضت للإساءة العنصرية فى أحد محلات السوبرماركت بمدينة زيورخ، وكانت السيدة، وفقا لموقع "ذا لوكال" الإخبارى، قد توجهت للمتجر لشراء فاكهة المانجو، لكنها بمجرد أن لمست واحدة منها لمعرفة مدى نضجها، أبلغتها إحدى زبائن المحل بعدم التعامل مع المانجو "كالحيوان"، وقالت البرازيلية، التى جاءت إلى سويسرا قبل عامين، إن السيدة قالت لها إنها يجب أن تعود إلى أفريقيا.



الشرطة السويسرية

وأوضحت السيدة البرازيلية، وتعمل مدرسة لغة إنجليزية، أنها كانت مرارا هدفا للعنصرية أو التمييز فى سويسرا بسبب لون بشرتها، فيما أشار الموقع إلى أن هذا الحادث ليس فرديا فقد أشار تقرير رسمى إلى أن الحوادث العنصرية المبلغ عنها العام الماضى فى سويسرا ارتفعت لرقم قياسى هو 301 حادث.