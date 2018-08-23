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الخميس، 23 أغسطس 2018 10:41 ص
خالد صلاح
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برازيلية تتقدم بشكوى للشرطة السويسرية لتعرضها لإساءة عنصرية

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:47 ص
برازيلية تتقدم بشكوى للشرطة السويسرية لتعرضها لإساءة عنصرية صورة أرشيفية
أ ش أ
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تقدمت امرأة برازيلية بشكوى رسمية للشرطة بعد أن قالت إنها تعرضت للإساءة العنصرية فى أحد محلات السوبرماركت بمدينة زيورخ، وكانت السيدة، وفقا لموقع "ذا لوكال" الإخبارى، قد توجهت للمتجر لشراء فاكهة المانجو، لكنها بمجرد أن لمست واحدة منها لمعرفة مدى نضجها، أبلغتها إحدى زبائن المحل بعدم التعامل مع المانجو "كالحيوان"، وقالت البرازيلية، التى جاءت إلى سويسرا قبل عامين، إن السيدة قالت لها إنها يجب أن تعود إلى أفريقيا.

الشرطة
الشرطة السويسرية

وأوضحت السيدة البرازيلية، وتعمل مدرسة لغة إنجليزية، أنها كانت مرارا هدفا للعنصرية أو التمييز فى سويسرا بسبب لون بشرتها، فيما أشار الموقع إلى أن هذا الحادث ليس فرديا فقد أشار تقرير رسمى إلى أن الحوادث العنصرية المبلغ عنها العام الماضى فى سويسرا ارتفعت لرقم قياسى هو 301 حادث.


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