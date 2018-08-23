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"بالقانون".. تعرف على الإجراءات المنظمة لحق المتهم فى حضور محاميه للتحقيق

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:00 ص
"بالقانون".. تعرف على الإجراءات المنظمة لحق المتهم فى حضور محاميه للتحقيق كلابش ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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لكل متهم الحق فى إحضار محامً للترافع عنه فى القضايا المختلفة، ومن حق المتهم التنازل عن حقه فى الاستعانة بمدافع؛ فى حالة ما إذا كانت الجريمة لا تستوجب حضور محام فيها مع المتهم، ويرصد "اليوم السابع" أبرز حقوق المتهم خلال جلسات التحقيق، وما هى واجبات الدفاع تجاهه.

حقوق المتهم ..

يحق للمتهم التنازل عن حقه فى حضور محام إذا لم تكن الجريمة تستجوب وجوده.

يتم انتداب محام للترافع عن المتهم إذا لم يوكل لنفسه محاميًا وذلك فى جرائم الحبس الوجوبى.

لا يحق للمتهم التنازل عن ندب المحام فى جرائم الجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس الوجوبى.

واجبات المحامى ..

يلتزم المحامى بالدفاع عن المتهم وتقديم كافة وسائل المساعدة القانونية..

وجب على المحامى أن يحافظ على أسرار والمعلومات الخاصة بموكله.

وجب على المحامى  المحافظة على سرية التحقيق.

الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أوبيانات إعلامية.

الامتناع عن الإفصاح عما أدليت به إليه من بيانات بشأن القضية.

حقوق المحامى ..

الحق فى الاطلاع على جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق.

الحق فى إثبات الملاحظات أوإبداء الدفوع والطلبات.الحق فى توجيه الأسئلة للمتهم أو للشهود.

الحق فى الاتصال الدائم بموكله.الحصول على صور رسمية من التحقيقات.الحق فى إنابة غيره فى الحضور.

 


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