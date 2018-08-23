video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالإنفوجراف.. حجم قوة العمل بمصر فى 10 أرقام خلال 3 أشهر

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:00 ص
بالإنفوجراف.. حجم قوة العمل بمصر فى 10 أرقام خلال 3 أشهر حجم قوة العمل فى مصر- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قبل بدء أجازة عيد الأضحى المبارك، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى من عام 2018، والذى يعده الجهاز بشكل دورى بعد انتهاء كل ربع من العام بـ 45 يوماً.

 

تشير كلمة ربع إلى فترة 3 أشهر من العام، والربع الثانى من 2018 يشير للفترة من أبريل – يونيو.

 

وطبقاً للبيانات الرسمية والنتائج التى أعدها جهاز الإحصاء فى بحثه للقوى العاملة، ننشر ملخص حجم قوة العمل بمصر خلال الربع الثانى من العام الجارى الفترة من "أبريل – يونيو 2018" فى 10 أرقام...

 

1- بلغ حجم قوة العمل، والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين، 29.036 مليون فرد.

2- بلغ إجمالى عدد المشتغلين، 26.161 مليون مشتغل.

3- بلغ عدد المشتغلين الذكور، 21.138 مليون مشتغل، بنسبة 80.8% من إجمالى عدد المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلات الإناث، 5.023 مليون مشتغلة، بنسبة 19.2% من إجمالى عدد المشتغلين.

5- بلغ إجمالى عدد المتعطلين 2.875 مليون متعطل.

6- بلغ عدد المتعطلين الذكور، 1.527 مليون متعطل، بنسبة 53.1% من إجمالى عدد المتعطلين.

7- بلغ عدد العاطلات الإناث 1.348 مليون متعطلة، بنسبة 46.9% من إجمالى عدد العاطلين.

8- بلغ معدل البطالة للربع الثانى من العام الجارى 9.9%.

9- بلغت نسبة البطالة بين الذكور 6.7%، من إجمالى عدد الذكور "15 سنة فأكثر" بالدولة.

10- بلغت نسبة البطالة بين الإناث 21.2%، من إجمالى عدد الإناث "15 سنة فأكثر".

 

Capture
حجم قوة العمل خلال الربع الثانى من 2018

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المركزى للإحصاء" يعلن ارتفاع نسبة الملتزمين بالساعات الرسمية لـ94%

"الإحصاء" تعلن 33.8% من صادرات مصر للدول العربية بـ4.2 مليار دولار فى 5 أشهر

قوة العمل

حجم قوة العمل فى مصر

العمل فى مصر

البطالة

معدل البطالة

الإحصاء

القوى العاملة

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة