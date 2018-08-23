بالإنفوجراف.. حجم قوة العمل بمصر فى 10 أرقام خلال 3 أشهر

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قبل بدء أجازة عيد الأضحى المبارك، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى من عام 2018، والذى يعده الجهاز بشكل دورى بعد انتهاء كل ربع من العام بـ 45 يوماً.

تشير كلمة ربع إلى فترة 3 أشهر من العام، والربع الثانى من 2018 يشير للفترة من أبريل – يونيو.

وطبقاً للبيانات الرسمية والنتائج التى أعدها جهاز الإحصاء فى بحثه للقوى العاملة، ننشر ملخص حجم قوة العمل بمصر خلال الربع الثانى من العام الجارى الفترة من "أبريل – يونيو 2018" فى 10 أرقام...

1- بلغ حجم قوة العمل، والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين، 29.036 مليون فرد.

2- بلغ إجمالى عدد المشتغلين، 26.161 مليون مشتغل.

3- بلغ عدد المشتغلين الذكور، 21.138 مليون مشتغل، بنسبة 80.8% من إجمالى عدد المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلات الإناث، 5.023 مليون مشتغلة، بنسبة 19.2% من إجمالى عدد المشتغلين.

5- بلغ إجمالى عدد المتعطلين 2.875 مليون متعطل.

6- بلغ عدد المتعطلين الذكور، 1.527 مليون متعطل، بنسبة 53.1% من إجمالى عدد المتعطلين.

7- بلغ عدد العاطلات الإناث 1.348 مليون متعطلة، بنسبة 46.9% من إجمالى عدد العاطلين.

8- بلغ معدل البطالة للربع الثانى من العام الجارى 9.9%.

9- بلغت نسبة البطالة بين الذكور 6.7%، من إجمالى عدد الذكور "15 سنة فأكثر" بالدولة.

10- بلغت نسبة البطالة بين الإناث 21.2%، من إجمالى عدد الإناث "15 سنة فأكثر".