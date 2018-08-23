"اليوم السابع" يكشف خطة أجيرى لتجديد دماء المنتخب

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "أجيرى يبدأ خطة تغيير دماء المنتخب"، وفيه: 13 محترفا فى قائمة الفراعنة لموقعة 8 سبتمبر أمام النيجر.. عودة حسين الشحات ومحمد عواد وغزال وكوكا.. استبعاد السعيد وشيكابالا.. والقائمة المحلية خلال أيام.. جلسة مع غريب لحسم مصير ناصر ماهر وصلاح محسن.. وتغيير طريقة اللعب بسبب "مو صلاح"، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ بشائر الإصلاح الاقتصادى.. ارتفاع الصادرات ومعدلات السياحة وتحسن مؤشرات الاستثمار

ـ عودة أول فوج من الحجاج 29 أغسطس

ـ أبناء 4 قرى يهزمون البطالة فى الفيوم بالصناعة والتصدير

ـ فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة

ـ الأرقام ما بتكدبش.. تفاصيل دعم الدولة لمنتجات الوقود سنويًا

ـ «التعليم » تعلن نتيجة الثانوية العامة «دور ثانى » نهاية الشهر

ـ باريس تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعناً

ـ افتتاح آخر قطاعات «الدائرى الإقليمى » خلال أيام

ـ «المالية » تعلن انتهاء استعدادات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

ـ «القومى للطفولة » يخاطب النائب العام للتحقيق فى زواج قاصر بالقليوبية

ـ تأسيس أول متحف للعملات التذكارية والإصدارات التاريخية



