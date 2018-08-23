النيران تلتهم سيارة ملاكى وتصيب قائدها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

التهمت النيران سيارة ملاكى وأصيب قائدها بإصابات متفرقة، بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بنشوب حريق بسيارة بقرية ميت البيضا دائرة المركز.

وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم إخماد الحريق الذى نشب بالسيارة رقم 158845 ملاكى منوفية.

وأسفر عن الحريق إصابة مستقل السيارة "و . ع. ب" 22 سنة عاطل بكدمة وسحجة بالذراع الأيمن ورفض تحرير تقرير طبى، وأسفر الحريق عن احتراق السيارة بالكامل.

وبسؤال المذكور قرر أن قائد السيارة " ا.س " مقيم ميت الوسطى دائرة المركز وأنه كان ضمن مستقليها، وأضاف بأنهم كانوا عائدين من حفل عرس بالمحلة الكبرى غربية وبناحية ميت الوسطى اصطدم قائد السيارة بإحدى الأشجار على جانب الطريق، مما أدى إلى احتراقها، كما أضاف بأن السيارة مستأجرة من شخص يدعى " محمد "بأحد المعارض بقرية اسطنها دائرة المركز ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5615 إدارى مركز الباجور لسنة 2018.