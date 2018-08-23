النيابة العامة الفنزويلية تعلن توقيف 25 شخصا بعد الاعتداء على مادورو

اعلنت النيابة العامة فى فنزويلا الأربعاء توقيف 25 شخصا حتى الآن للاشتباه بمشاركتهم أو صلتهم بالهجوم على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال المدعى العام طارق وليام صعب الذي يعتبر قريبا من الحكم خلال مؤتمر صحفى إن "مجموع 25 شخصا قدموا إلى العدالة حتى الآن. نذكر بأن ثمة اشخاصا هاربين، بعضهم فى كولومبيا، وآخرون فى البيرو وآخرون فى الولايات المتحدة". وبين الموقوفين عدد كبير من العسكريين والنائب المعارض خوان ريكويسنس.

ومن دون ان يتطرق الى وضعه ولا إلى رتبته، ذكر المدعى العام اسم هكتور هرنانديز دا كوستا، وهو بحسب المتخصصة بالشؤون العسكرية روثيو سان ميجيل جنرال فى الحرس الوطنى الذى يعنى خصوصا بحفظ النظام. وهو الجنرال الثانى الذى يلقى القبض عليه فى هذه القضية.

وقالت سان ميجيل لوكالة فرانس برس "انه اعتقال له وقع شديد" فى صفوف الجيش.