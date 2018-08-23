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المرور يضبط 7783 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:55 م
المرور يضبط 7783 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على توجيهات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة. 
 
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7783 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعة و2130 مخالفات نموذج 125.
 
 
كما تم رصد 87 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.

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