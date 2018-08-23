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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:55 م
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الكرملين يعلق على الاجتماع المغلق بين باتروشيف وبولتون فى جنيف

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:14 م
الكرملين يعلق على الاجتماع المغلق بين باتروشيف وبولتون فى جنيف ديمترى بيسكوف
أ ش أ
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توقع الكرملين أن يناقش سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون ، فى اجتماعهما المغلق اليوم الخميس فى جنيف كافة المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية، بالرغم من أن الجانب الأمريكى لا يبدي استعدادا كبيرا لإجراء حوار.
وقال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى ديمتري بيسكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الاجتماع سيتيح إمكانية إعادة مناقشة جميع القضايا المعروفة جيدا على الأجندة الروسية الأمريكية ، وسنحاول أن نجد القضايا التى سيظهر فيها زملاؤنا الأمريكيون بعض الاستعداد على الأقل للتحاور".
وأشار إلى أن موسكو لا تجد إشكالية فى مسألة توجه بولتون إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب المحادثات مع المسؤول الروسى ، فى معرض رده على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين أى شعور سلبى إزاء هذه الزيارة.

وقال بيسكوف " بالطبع لا، هذا أمر غير مطروح على جدول أعمالنا على الإطلاق ، لدينا الكثير من الموضوعات الشائكة على أجندة هذه المباحثات مع باتروشيف، مما يجعل أمر مثل هذه الزيارات غير ذي أولوية بالنسبة لنا".

 


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ديمترى بيسكوف

روسيا

الكرملين

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