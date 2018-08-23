"الرى" تقرر مد موعد التقديم فى مسابقة شباب الصحفيين حتى 25 أغسطس

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن مد موعد التقديم فى مسابقة شباب الصحفيين التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تحت عنوان (حافظ عليها تلاقيها ) حتى 25 أغسطس.

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن المسابقة تأتى ضمن فعاليات الحملة الاعلامية القومية لترشيد استهلاك المياه و بهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث والتعديات، من خلال القيام بحملة صحفية لتوعية جميع فئات الشعب المصرى بأهمية وكيفية توفير المياه.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المسابقة تستهدف شباب الصحفيين فى جميع محافظات مصر، فى الفئة العمرية ما بين 22 – 35 سنة من الجنسين.

وأشارت سيد إلى أن وزارة الرى حريصة على التواصل الدائم مع الشباب باعتبارهم العنصر النشط والفعال في المجتمع بشكل عام، وفى قضايا المياه بشكل خاص، موضحة أن "اسبوع القاهرة للمياه" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أكتوبر القادم سوف يتضمن تخصيص جزء من فعالياته للشباب للتعرف على أفكارهم فيما يخص مجال المياه.