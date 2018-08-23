الرئيس الأفغانى يبحث مع مسئولى إقليم غازنى الأوضاع الأمنية الأخيرة

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بحث الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى الأوضاع الأمنية الأخيرة مع مسئولى إقليم غازنى الذى شهد هجوما كبيرا من قبل عناصر حركة طالبان الأفغانية وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكر القصر الرئاسى الأفغانى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الخميس/ - أن جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس الأفغانى مع حاكم إقليم غازنى وقائد فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى وقائد الشرطة وقائد الأمن الوطنى والذى تم عبر الفيديو.

يُذكر أن طالبان شنت هجوما متعددا على المدينة الاستراتيجية وسيطرت على أجزاء منها، فيما لم يغادر مسلحو الحركة المدينة سوى بعد خمسة أيام من القتال، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات.

