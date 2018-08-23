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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:23 م
خالد صلاح
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الخارجية الأفغانية تؤكد أن أى حوار بشأن كابول يجب أن يكون بقيادتها

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:07 م
الخارجية الأفغانية تؤكد أن أى حوار بشأن كابول يجب أن يكون بقيادتها الرئيس الأفغانى
أ ش أ
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدى، اليوم الخميس، إن أى نقاش حول أفغانستان يجب أن يكون بقيادة أفغانية وملك لأفغانستان ويتمحور حولها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأفغانية- بحسب وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- أنه ليست لأى دولة القدرة على دفع عملية السلام الأفغانية بمفردها والوصول بها إلى غايتها دون قيادة الحكومة الأفغانية.
وأكد أحمدى، أن مسؤولى الحكومة قد لا يشاركون فى المؤتمر الذى دعت إليه روسيا بشأن أفغانستان والمزمع عقده فى العاصمة الروسية موسكو فى 4 سبتمبر المقبل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق، أن ممثلين عن حركة (طالبان) سيشاركون فى مفاوضات موسكو.
وكان مستشار الأمن القومى الأفغانى حنيف أتمار قد دعا روسيا، أمس الأربعاء، إلى ممارسة الضغوط على (طالبان) للجلوس إلى طاولة المفاوضات. جاء ذلك خلال لقائه السفير الروسى لدى كابول ألكسندر مانتتسكى حيث بحث معه عملية السلام فى أفغانستان، والعلاقات الأفغانية الروسية، فيما أعرب السفير الروسى عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الأفغانية من أجل إنجاح عملية السلام، بحسب بيان صادر عن مكتب المستشار الأفغانى.


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