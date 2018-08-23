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الحكومة تطرح النسخة المعدلة من رؤية 2030 للحوار مطلع سبتمبر المقبل

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:00 ص
الحكومة تطرح النسخة المعدلة من رؤية 2030 للحوار مطلع سبتمبر المقبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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تستعد الحكومة لطرح النسخة المعدله من رؤية مصر 2030 للحوار المجتمعى مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعدما انتهت وزارة التخطيط خلال الشهر الجارى من صياغة المسودة النهائية المرسله من جميع الوزارات التى شاركت فى تحديث الاستراتجية.

 

رؤية مصر 2030 مرت بعدد من المراحل قبل مرحلة الطرح للحوار المجتمعى، حيث عرضت مصر منجزات الرؤية عندما تقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للأمم المتحدة بتقرير طوعى خلال 8 يوليو الماضى، أكدت خلاله أن مصر وضعت خلال المرحلة الماضية الأساس لاقتصاد مصر، علاوة على قدرة مصر على القفز بمعدل النمو من 1.8% إلى 5.4%، وقدرة مصر على توليد  20% من طاقتها معتمدة على  المصادر المتجددة 2020 علاوة على إنجاز مصر لـ 600.000 وحدة سكنية خلال 4 سنوات.

 

الدكتور حسين أباظة رئيس فريق تحديث رؤية مصر 2030

 

قبل هذه المرحلة بدأت عملية تطورير الاستراتجية، والتى شكل لأجلها  فريق عمل  برئاسة الدكتور حسين إباظة مستشار وزيرة التخطيط، والذى قال لـ اليوم السابع فى حوار قبل البدء فى عملية التطوير، " نعمل على إحداث ترابط بين جميع القطاعات لتعظيم الاستفادة من العمل فى كل قطاع من القطاعات المختلفة، علاوة على تعديل أرقام المستهدفات فى كل قطاع حتى تكون مطابقة للواقع الجديد، وذلك بعد تحليل الموقف الحالى لمؤشرات التنمية فى القطاعات المختلفة".


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التخطيط

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استراتجية التنمية المستدامة




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