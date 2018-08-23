الحكومة ترصد 386 مليار جنيه لتطوير شبكة مترو الأنفاق.. تعرف على الخطة

كتبت نورا فخرى

خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجاً فرعياً متكاملاً لتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الحالية بتكلفة حوالى 386 مليار جنية وتوسعتها بإضافة حوالي 97.2 كم جديدة لشبكة المترو الحالية والتي يبلغ طولها حوالي 77.6 كم ليصل أطوال الشبكة إلى حوالى 174.8 كم بنهاية عام 2021/2022 بنسبة ننمو تتجاوز 126%.

وتعمل هذه التوسيعة، حسب خطة الحكومة خلال الفترة ( 2018/2019-2021/2022 ) والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، علي زيادة عدد ركاب المترو من 855 راكب سنوياً عام (2027/2028) إلى مليار راكب بنهاية البرنامج، وذلك من خلال تنفيذ الأتى:

* الخطين الأول والثانى:

تطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة بتوريد 225 بوابة تذاكر لا تلامسية والانتهاء من أعمال إزدواج المرج / المرج الجديدة، وتوريد 32 قطار للخط الأول و6 قطارات للخط الثاني.

* الخط الثالث لمترو الأنفاق :

تنفيذ المرحلة الثالثة (العتبة / إمبابة / جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم و15 محطة وتنفيذ الجزئين A4- B4 من المرحلة الرابعة ( هارون / النزهة / هشام بركات / عدلي منصور) بطول 11.5 كم.

* الخط الرابع لمترو الأنفاق :

تنفيذ المرحلة الأولي (6 أكتوبر / الملك الصالح / الفسطاط) بطول 19 كم.

* الخط الخامس

( مدينة نصر / الساحل) : بطول 24 كم

* الخط السادس

( الخصوص / المعادي الجديدة) : بطول 30 كم

* القطار الكهربائي

( السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم.

* ترام الرمل بالاسكندرية

: تطوير وإعادة تأهيل