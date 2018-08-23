الحكومة الأسترالية تقرر تأجيل جلسة البرلمان

كانبيرا (رويترز)

قررت الحكومة الاسترالية تأجيل جلسة البرلمان اليوم الخميس، مما يتيح لحزب الأحرار الحاكم عقد تصويت ثان على زعامة الحزب لشغل منصب رئيس الوزراء.

وبدت زعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للحزب مهددة اليوم الخميس بعد أن قدم عدد من كبار الوزراء استقالتهم وطالبوا بعقد اقتراع ثان.

كان ترنبول حقق فوزا بهامش ضيق على وزير الداخلية بيتر داتون فى اقتراع يوم الثلاثاء على زعامة الحزب. ودعا داتون وعدد من كبار الوزراء اليوم الخميس إلى إجراء تصويت ثان على زعامة الحزب.