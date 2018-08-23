video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الأسترالية تقرر تأجيل جلسة البرلمان

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:00 ص
الحكومة الأسترالية تقرر تأجيل جلسة البرلمان رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول
كانبيرا (رويترز)
إضافة تعليق

قررت الحكومة الاسترالية تأجيل جلسة البرلمان اليوم الخميس، مما يتيح لحزب الأحرار الحاكم عقد تصويت ثان على زعامة الحزب لشغل منصب رئيس الوزراء.

وبدت زعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للحزب مهددة اليوم الخميس بعد أن قدم عدد من كبار الوزراء استقالتهم وطالبوا بعقد اقتراع ثان.

كان ترنبول حقق فوزا بهامش ضيق على وزير الداخلية بيتر داتون فى اقتراع يوم الثلاثاء على زعامة الحزب. ودعا داتون وعدد من كبار الوزراء اليوم الخميس إلى إجراء تصويت ثان على زعامة الحزب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات فى استراليا

أستراليا تعلن عن مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار للمزراعين المتضررين من الجفاف

استراليا

اخبار استراليا

حكومه استراليا

برلمان استراليا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة