التضامن تطلق مهرجان "بينا" الأول لاكتشاف المواهب من أبناء دور الرعاية

كتب مدحت وهبة

يجرى الاستعداد فى وزارة التضامن لإطلاق مهرجان "بينا" الأول الذى تنظمة مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" لدعم وتمكين أبناء دور الرعاية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بهدف دمجهم فى المجتمع والمشاركة فى كافة المجالات الاجتماعية.



ويهدف المهرجان لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل والغناء وثقل مواهبهم وتطوير اداوتهم الفنية، وتكوين فريق بينا للغناء والمسرح والكورال وذلك بعد اختيار الموهوبين منهم من خلال ورش متخصصة ليكونوا قادرين على التمثيل المحلى والدولى .



وتتضمن شروط المسابقة تقديم عرض مسرحى لا يقل عن 20 دقيقة ولا يزيد عن 45 دقيقة على (سى دى) باستخدام ادوات بسيطة يشارك فيها عدد لا يقل عن 3 أبناء ،على أن يحافظ العرض على الآداب العامة والذوق العام ، ان لايتناول العرض موضوعات سياسية أو دينية، وأن يعتمد العرض على المبدعين من داخل الدور .

وبالنسبة لمسابقة الغناء تخضع لنفس الضوابط الخاصة بالمسرح .



وتشمل: تقديم عمل غنائي جماعي كورال، تقديم عدد من الاصوات الفردية لأغنية واحدة.







وسيتم تقديم جوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى فى كل فرع من فروع المهرجان.



وصرح أحمد عباس، مدير مبادرة بينا، أنه بالفعل تقدم للمسابقة فرق من جميع دور الرعاية الاجتماعية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة- الاسكندرية)، وسيتم اختيار أكثر العناصر الموهوبة في المجالات السابقة لتدريبة وتكوين فريق مسرح وكورال بينا. بعد الانتهاء من المهرجان وتحديد الفرق الفائزة والمواهب المتميزة.

