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التحقيق مع 11 طبيبًا تغيبوا عن نوبتجياتهم بمستشفيات الشرقية

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:49 م
التحقيق مع 11 طبيبًا تغيبوا عن نوبتجياتهم بمستشفيات الشرقية جولة وكيل الوزارة
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة 11 طبيبا متغيبا عن النوبجتية فى مستشفيات "أبوكبير، الزقازيق العام، الحسينية، حميات فاقوس"، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع تشديد العقوبة للتغيب فى نوبتجية طوارئ العيد.

 

وأوضح وكيل الوزارة فى بيان له، أن المتغبيبن 7 أطباء من مستشفى أبوكبير منهم 3 أطباء نساء وتوليد، وطبيبان من مستشفى الزقازيق العام منهم طبيب نساء وتوليد، وطبيب حميات وطبيب أطفال بالحسينية، وممرض وعاملة بمستشفى حميات فاقوس المتغيبين، ونظرا لنقص القوى البشرية من أطباء النساء والتوليد بمستشفى كفر صقر تقرر ندب أطباء النساء المتغيبين من مستشفياتهم إلى مستشفى كفر صقر لحاجة العمل ولحين انتهاء التحقيقات وتوفير أطباء نساء من خلال لجنة توزيع الأطباء.

 

كان الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجى والدكتور أشرف نجم من إدارة الطب العلاجى قاموا بالمرور على مستشفيات أبو كبير المركزى والزقازيق العام والحسينية المركزى وحميات فاقوس للتأكد من انتظام العمل بأقسام الاستقبال والعناية والحضانات وعناية الأطفال وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات والأمصال وفصائل الدم المختلف، وتم رصد غياب الأطباء وتقرر إحالتهم للتحقيق.

 

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