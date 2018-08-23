التحرير الفلسطينية: إبعاد قضية القدس عن طاولة المفاوضات يعنى إزالة السلام

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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى "إن القدس العاصمة ليست للبيع وازالتها عن طاولة المفاوضات يعنى فقط إزالة السلام عن الطاولة".

وأضافت فى بيان صحفى باسم اللجنة التنفيذية، مساء اليوم الخميس، ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، ومستشاره للأمن القومى جون بولتون بشأن القدس وآفاق السلام وما يسمى بـ "خطة السلام" الأمريكية: "إن استهداف القدس بهذا الشكل إنما يفقد الولايات المتحدة أهليتها للعب دور وسيط للسلام ويعيد تعريفها باعتبارها داعية للحرب".

ولفتت عشراوى إلى أن استبعاد القدس هو أيضا عدوان أمريكى سياسى وقانونى آخر، ليس ضد فلسطين فحسب، بل أيضا ضد النظام العالمى والقرارات والقوانين الدولية، وأضافت: "إن الإدارة الأمريكية تكافئ المعتدين منتهكى القانون وتعاقب الضحية".

وتابعت:"من يعتقد ولو للحظة أن الشعب الفلسطينى وقيادته ممكن أن يقبلوا بأى تعويض عن القدس فهو ينطلق من مزيج من الجهل والغطرسة، فالقدس جوهر الوجود الفلسطينى وتجسد تاريخه وثقافته، كما انها محور الأمن والسلام العالميين".

وأكدت عشراوى :"أن إسرائيل تعتدى على كل ما هو فلسطينى وتسرق الأرض الفلسطينية وتتوسع بدون رادع، وبالرغم من التواطؤ الأمريكى مع هذا الاحتلال لا يمتلك أى طرف حق الاستيلاء على أرض دولة أو شعب ويمنحها لمحتلها كمكافأة على عدوانه وسلوكه الإجرامي".