البنتاجون يعلن اسم المرشح الجديد لرئاسة القيادة المركزية "سنتكوم"

واشنطن (أ ف ب)

رشّح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جنرالا من مشاة البحرية "المارينز" لرئاسة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" التى تشرف على النشاطات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط وأفغانستان، وفق ما أعلن البنتاجون الأربعاء.

وفى حال صادق مجلس الشيوخ على التعيين، فسيخلف اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزى القائد الحالى الجنرال جوزيف فوتيل الذى يعتقد انه سيحال الى التقاعد.

وسيضيف المنصب الجديد نجمة رابعة إلى رتبة ماكنزى الذى يشغل حاليا مدير هيئة الأركان المشتركة فى البنتاجون، وكان قد ظهر عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية فى الأشهر الأخيرة.

وتقسم المؤسسة العسكرية الأمريكية العالم إلى قيادات متعددة، حيث "سنتكوم" مسؤولة عن مناطق حرب ساخنة عدة فى أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والخليج.