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الخميس، 23 أغسطس 2018 07:02 م
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الاتحاد الأوروبى يوافق على معونة تنمية لإيران بقيمة 18 مليون يورو

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:24 م
الاتحاد الأوروبى يوافق على معونة تنمية لإيران بقيمة 18 مليون يورو فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى
بروكسل – رويترز
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وافق الاتحاد الأوروبى على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو (20.6 مليون دولار) اليوم الخميس، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، للمساهمة فى تحمل أثر العقوبات الأمريكية وإنقاذ اتفاق 2015 الذى تكبح إيران بموجبه طموحاتها النووية.
 
ويأتى ذلك فى إطار جهود عالية المستوى يبذلها الاتحاد الأوروبى لدعم الاتفاق النووى، الذى نبذة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو، ويعد أيضا جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران فى ميزانيته.
 
ويسعى الاتحاد الأوروبى للحفاظ على التجارة مع إيران التى هددت بعدم الإلتزام بالاتفاق النووى ما لم تر فوائد اقتصادية لرفع العقوبات.
 
وقالت فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى بيان إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران.
 
وتابعت "ستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية فى مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا".
 
وسينفق الاتحاد ثمانية ملايين يورو على القطاع الخاص الإيرانى بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تطوير التجارة فى إيران.
 
وهناك ثمانية ملايين يورو إضافية ستتجه إلى المشروعات البيئية، ومليونا يورو لعلاج الأضرار الناجمة عن المخدرات.
 

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الاتحاد الأوروبى يقدم معونة لإيران لدعم الاتفاق النووى

الاتحاد الأوروبى

ايران

العقوبات الأمريكية

الاتفاق النووى

ترامب




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