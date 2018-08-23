الاتحاد الأوروبى يقدم معونة لإيران لدعم الاتفاق النووى

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وافق الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس ، على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو تشمل مساعدات للقطاع الخاص ؛ وذلك لدعم الاتفاق النووى، الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو الماضى.

وتهدف المعونة ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، إلى التخفيف من أثر العقوبات الأمريكية على طهران، ومحاولة إنقاذ اتفاق 2015 الخاص ببرنامج إيران النووى ، كما تعد جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران فى ميزانيته.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى ، فى بيان ، " إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران ، وستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية فى مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا".