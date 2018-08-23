video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يقدم معونة لإيران لدعم الاتفاق النووى

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:09 م
الاتحاد الأوروبى يقدم معونة لإيران لدعم الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
إضافة تعليق

وافق الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس ، على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو تشمل مساعدات للقطاع الخاص ؛ وذلك لدعم الاتفاق النووى، الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو الماضى.

وتهدف المعونة ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، إلى التخفيف من أثر العقوبات الأمريكية على طهران، ومحاولة إنقاذ اتفاق 2015 الخاص ببرنامج إيران النووى ، كما تعد جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران فى ميزانيته.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى ، فى بيان ، " إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران ، وستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية فى مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تدعو لتأسيس نظام مالى بعيد عن أمريكا لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى

إيران تنتقد تردد أوروبا فى "دفع ثمن" إنقاذ الاتفاق النووى

أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد

كوريا الشمالية تنتقد تمديد الاتفاق النووى الأمريكى اليابانى

صحيفة أمريكية: كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من صعوبات الاتفاق النووى

حسن روحانى

إيران

أخبار العالم اليوم

الاتفاق النووى




لا تفوتك
فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة