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الأمن الأرجنتينى يكرم شرطية أرضعت طفلا جائعا خلال مرورها فى مستشفى

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:11 ص
الأمن الأرجنتينى يكرم شرطية أرضعت طفلا جائعا خلال مرورها فى مستشفى الشرطية الأرجنتينية
كتب: محمد الأحمدى
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قامت شرطية أرجنتينية بإرضاع طفل صغير، وذلك عندما صادفته يبكي جائعا ووحيدا في أحد مشافي العاصمة، بوينس آيرس.

وخلال عملها الرسمى، كانت الشرطية، سيليستا آيالا، تزور مشفى "لا باتا" للأطفال عندما شاهدت طفلا يبكى من شدة جوعه، دون التفات أحد من الممرضين للاعتناء به.

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الشرطية الأرجنتينية 

 

ولم تصرح الشرطة الأرجنتينية بحالة الرضيع الاجتماعية أو مكان تواجد والديه لحظة بكائه في المستشفى، لكن من المؤكد أن موظفى المشفى كانوا منشغلين تماما عن الطفل الجائع.

كما صور أحد زملاء الشرطية لحظة إرضاعها للطفل الجائع، وقام بنشر الصورة عبر فيسبوك ليري العالم الحب الاستثنائى الذى أظهرته آيالا للطفل.

ونالت الصورة إعجاب الملايين حول الأرجنتين والعالم، حيث أقدمت الشرطية على مساعدة الطفل بشكل عفوى دون معرفته مسبقا، كما لو كانت أمه الحقيقية.

وفي السياق نفسه، قامت الحكومة بتكريم الشرطية رسميا وكذلك شكرها على العمل الإنساني اللافت، كما أعرب وزير الأمن فى بوينس آيرس، عن أن الشرطية آيالا هى نموذج لما يجب أن يكون عليه عناصر الشرطة فى البلاد.

شرطة الأرجنتين
شرطة الأرجنتين

 


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