اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الخميس، منها وقف أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على طفل بمترو الأنفاق عن العمل وإحالته للتفتيش، وإطلاق وزارة الصحة خطا ساخنا جديدا للطوارئ 16474، وإعلان وزارة النقل تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه، وإعلان قائمة المحترفين فى المنتخب استعدادا لمباراة النيجر، وعقد قران الفنان محمد إمام.





وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل





وقف أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على طفل بالمترو عن العمل وإحالته للتفتيش





وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه





155ألف شركة تعمل بمصر باستثمارات 1.2 تريليون جنيه حتى يوليو الماضى





الحكومة: حجاجنا يؤدون المناسك دون عوائق.. ولم نتلق شكاوى عن توافر السلع

إقبال كثيف من المواطنين على حدائق القاهرة والمحافظات فى ثالث أيام عيد الأضحى





أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام





ترامب يتحدى دعوات العزل: أنا أو انهيار الأسواق ماليا.. الرئيس الأمريكى يواجه أزمة اعترافات محاميه ضده بقوة





عقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى





مفاجآت فى اختيارات أجيرى لمواجهة النيجر.. عودة على غزال واستبعاد عبد الله السعيد وعبد الشافى وشيكابلا