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إنفوجراف.. 52.9 مليون مكالمة تليفون شهدتها مكة بيوم عرفة وأول أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:04 ص
إنفوجراف.. 52.9 مليون مكالمة تليفون شهدتها مكة بيوم عرفة وأول أيام العيد الحج - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد عبد العظيم
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شهدت منطقة الأماكن المقدسة خلال أيام أداء مناسك الحج، نشاطا محلوظا فى إجراء المكالمات المحلية أو الدولية، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، حيث سجلت وزارة الاتصالات وتنقية المعلومات السعودية إجراء ما يقرب من 18.8 مليون مكالمة صوتية بالإضافة إلى 4.6 مليون مكالمة دولية يوم 9 ذى الحجة ليكون إجمالى عدد المكالمات فى هذا اليوم 23.4 مليون مكالمة.

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فيما سجلت وزارة الاتصالات السعودية إجراء 22.5 مليون مكالمة صوتية، بالإضافة إلى 7 ملايين مكالمة دولية، وذلك يوم 10 ذى الحجة بإجمالى 29.5 مكالمة فى أول أيام عيد الأضحى، ليكون إجمالى المكالمات المحلية والخارجية خلال يوم عرفة، وأول أيام عيد الأضحى، 52.9 مليون مكالمة صوتية. 

وحول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت، سجلت هيئة الاتصالات بالمملكة، استهلاك 1280 تيرابايت يوم عرفة، بما يعادل مشاهدة أكثر من 800 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة HD، وبنسبة زيادة 33 % عن العام الماضى، وفيما جاءت أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات، يوتيوب، وسناب شات، وفيس بوك، وإنستجرام، وواتس اب، فضلا عن استهلاك 1383 تيرابايت بما يعادل مشاهدة أكثر من 850 ألف ساعة من المقطاع المرئية بدقة HD، وذلك أول أيام عيد الأضحى، وبزيادة قدرها 35 % عن العام الماضى. 

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