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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:50 ص
إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة-ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة حادة وسقوط مصابين بقرية البتانون دائرة المركز.
 
بالإنتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " س .ع. ا " 64 سنه، بالمعاش  مصاباً بجروح بالساعد الأيمن والأنف، وأنجاله " ع "  42 سنه، مصاباً بجروح وسحجات بالقدم واليد اليمنى  ، و " س "  44 سنه، مصاباً بجروح وسحجات باليد اليسرى والظهر، " ع " 33 سنه، مؤهل عالى  مصاباً بجروح بالوجه والرقبة، و " ا " 36 سنه، مؤهل عالى  مصاباً بجروح بالوجه، وشقيق الأول " ا "55 سنه، مدرس  مصاباً بجروح بالوجه، وطرف ثان شقيق الأول " ك " 47 سنه، عامل  مصاباً بجرح بالقدم اليمنى وسحجات بالظهر، وزوجته " خ .ا. ع " 47 سنه،  ربة منزل  مصابة بسحجات وكدمات بالقدم اليسرى، و" ع .ج "  27 سنه، عامل مصاباً بجرح بالساعد الأيسر وجميعهم مقيمين قرية البتانون دائرة المركز  .
 
بسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  10351 جنح مركز  شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة .
 
 

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