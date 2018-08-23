إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 5 أشخاص وطفل فى حادث انقلاب سيارة بالطريق السياحى قبل مدخل قرية جيلانى، بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين للمستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق السياحي قبل مدخل قرية الجيلانى.

وتبين انقلاب السيارة رقم ف ب د 1594 أجرة، قيادة "شعبان.ن.ن" (23 سنة - سائق)، ومقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق، مصاب بخلع بمفصل الكتف الأيمن، وبرفقته كل من "سعاد.م.م" (60 سنة-ربة منزل)، مصابة بجرح رضى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد.ع.ع" (36 سنة-عامل)، مصاب بجرح رضي أعلى العين اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"زبيدة.ع.ع" (60 سنة-ربة منزل)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"نجدة.ع.أ" (37 سنة-ربة منزل)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من الواسطى ببني سويف.

وأسفر الحادث، عن إصابة "محمود.م.م" (سنتان-طفل)، ومقيم بقرية قوتة بقارون بمركز يوسف الصديق، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

تم نقل المصابين لمستشفى إبشواي المركزي، وتقرر التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابسات حدوثها، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 11845 لسنة 2018 جنح مركز شرطة إبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.