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الخميس، 23 أغسطس 2018 09:14 م
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إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة فى إنقلاب سيارة ملاكى طريق بورسعيد الإسماعيلية

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:47 م
إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة فى إنقلاب سيارة ملاكى طريق بورسعيد الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أصيب منذ قليل أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالقرب من قرية الكاب طريق بورسعيد الإسماعيلية.

 وأسفر الحادث عن إصابة كل من : تامر رضا أمين 40 سنة إشتباه مابعد الإرتجاج وكدمات بالوجه وأمل عبد المجيد 38 سنة وأحمد تامر رضا 11 سنة ولقاء تامر رضا  13سنة وعد تامر رضا 12 سنة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وتعانى من غيبوبة تامة وجارى دخولها وحدة العناية المركزة نظرا لسوء حالتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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