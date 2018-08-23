إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقوص بقنا

نشبت اليوم الخميس مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أطراف المشاجرة .

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كلا من عبد الرازق عطية الله أحمد 45 سنة وأحمد عطية الله أحمد 58 سنه وإبراهيم زين العابدين 24 سنة تم نقلهم إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .