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الخميس، 23 أغسطس 2018 09:45 م
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إصابة شخصين فى هجوم مسلح قرب مقر وزارة الخارجية الروسية وسط موسكو

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:37 م
إصابة شخصين فى هجوم مسلح قرب مقر وزارة الخارجية الروسية وسط موسكو قوات الشرطة الروسية
أ ف ب
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فتح مسلح النار مساء الخميس على عناصر من الشرطة فى وسط موسكو ما أدى الى اصابة أحدهم بجروح، حسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية، وهى الهيئة الرئيسية المكلفة التحقيقات الإجرامية.

وحسب المحققين فان "رجلا فتح النار من دون سبب" على عناصر من الشرطة كانوا يمرون على مقربة منه فى أحد شوارع موسكو قرب مقر وزارة الخارجية.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة ردوا على النار بالمثل، ما أدى الى إصابة المهاجم الذى نقل الى المستشفى، وإلى إصابة شرطى بجروح.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر فى الشرطة الروسية قوله إن عناصر الأمن الذين استُهدفوا بالهجوم كانوا جزءا من القوة الخاصة المكلفة ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الغربية فى روسيا.


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