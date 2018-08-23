إحالة 12 طبيبا وممرضا بـ 3 وحدات صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

فاجأ محمد حسيني، رئيس مدينة شبين القناطر، عددا من الوحدات الصحية بالقرى التابعة لمجلس المدينة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شملت الجولة قرى "الجعافرة وعرب الشعارة والسلمانية"، ليفاجأ بأن بعضها مغلق نهائيا والآخر لا يوجد به مسئول تمريض، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

وأكد حسيني في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه خلال الجولة تم تفقد سير العمل بثلاث وحدات صحية تأكد خلالها غلق الوحدة الصحية بالجعافرة بـ"الجنزير" وغياب كامل طاقم العمل بها من أطباء وتمرض، وغياب كامل طاقم التمريض بالوحدة الصحية بقرية السليمانية، ووجود ممرضة واحدة وغياب الأطباء بالوحدة الصحية بعرب الشعارة.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم الشطب على الأطباء والممرضين الذين تغيبوا عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الأطباء والممرضين المتغيبين 12 طبيبا وممرضا.