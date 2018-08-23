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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:09 م
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أوقاف القليوبية تخصص 150 وحدة سكنية بقليوب.. تعرف على خطوات التقديم

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:30 م
أوقاف القليوبية تخصص 150 وحدة سكنية بقليوب.. تعرف على خطوات التقديم وحدات الاسكان - صورة ارشيفيه
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت هيئة الأوقاف منطقة القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، عن بيع وحدات سكنية بعمارات ملك الهيئة أمام قسم ثان قليوب، بإجمالى 150 وحدة سكنية استثمارى، حيث تبلغ مساحة الشقة 110 متر مربع.
 
وأوضحت الهيئة، أنه سيتم سداد 25% من قيمة الوحدة السكنية كدفعة مقدم، على أن يتم تسديد الباقي على 10 سنوات بفائدة 12%، أو أن يتم سداد 50% من قيمة الوحدة السكنية مقدما وتقسيط الباقي على 3 سنوات بدون فائدة.
 
وأكد محمد مدبولي، رئيس هيئة أوقاف القليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"،  أنه على المواطن التوجه للوحدات واختيار وحدته ومعرفة رقمها، ثم التوجه إلى ديوان عام الهيئة بمنطقة الدقي بالجيزة، والإتفاق على سعر الوحدة ونظام السداد، ويحصل على خطاب موجه لفرع القليوبية لبدء التعاقد الرسمي والحصول على خطابات موجهة لشركات المياه والكهرباء والغاز لبدء التوصيل للوحدة.
 
 
 

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