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الخميس، 23 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
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ورؤيتنا وصول عدد الحجاج الي خمسة ملايين...

أمير مكة يعلن طرح مشروع تطوير المشاعر المقدسة المعتمد على التقنية قريبا

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:38 م
أمير مكة يعلن طرح مشروع تطوير المشاعر المقدسة المعتمد على التقنية قريبا الامير خالد الفيصل
رسالة مكة المكرمة : محمد السيد
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أكد الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة المركزية للحج أنهم يحرصون علي أن يكون مشروع تطوير المشاعر المقدسة الذي سيطرح قريبا يعتمد علي التقنية والاتصالات.
 
وأضاف أمير منطقة مكة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الإمارة  أن رؤية المملكة هو أن يصل عدد الحجاج في الأعوام القادمة إلي خمسة ملايين متابعا: "الإسلام أوجب علينا  تقدير المرأة ولذلك يجب أن نقدمهم ونعطيهم المكانة اللائقة بهم وسنعطيهم حقهم في كل شيء والحق الإسلامي كفل لهم حقوقهم". 
 
وأوضح أن لديهم مشروع كامل للمشاعر المقدسة كلها وأنهم سوف يشرعون في تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن وأنه عندما يعتمد المشروع سوف يبدأ في التنفيذ وتوقع أن يبدأ في التنفيذ قبل موسم الحج القادم.
 
ونوه أمير مكة إلي أن الاعتدال رؤية إسلامية ومنبثقة عنه وأن  قائد الاعتدال هو خادم الحرمين الشريفين، متابعا:" أرجوا أن نكون المثل الأعلي للاعتدال في العالم".
 
 

 


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