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أسعار العملات اليوم الخميس 23-8-2018

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:27 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 23-8-2018 الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات بشكل جماعى اليوم الخميس 23-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك والمستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية لأجازة البنوك.
 

 

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.57 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

 
 

 


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