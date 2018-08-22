video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

8مهمات عمل على أولوية أجندة "اقتصادية السويس" بالعام المقبل.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:44 م
8مهمات عمل على أولوية أجندة "اقتصادية السويس" بالعام المقبل.. تعرف عليها قناة السويس
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شوط كبير من الإنجازات تحرص الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على قطعه كل عام، فمنذ أن بدأت فى تنفيذها أعمالها لتطوير وتنمية محور القناة والذى سيحول مصر لمركز عالمى، وحجم العمل والتطور يزيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سنويا.

 

لم تكتف الهيئة بإنجاز عدد من الأعمال والمشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية كل عام فقط، فبجانب ذلك، تضع لها أجندة أعمال وخطط مستقبلية تستعد بها لعام جديد من التقدم فى تنمية محور القناة واستكمال خطوات تطويره.

 

وضعت "اقتصادية السويس" لعام 2019، أجندة أعمال مليئة بالمشروعات الهامة والإنجازات الجديدة التى ستضاف لمحور تنمية قناة السويس العام المقبل، خاصة فى ظل الحرص الشديد للهيئة على إنهاء جزء كبير من مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، ننشر أبرز المشروعات التى تستهدف الهيئة تنفيذها فى العام الجديد، وتضعها على أولوية أجندة أعمالها فى 2019..

 

- توقيع 4 عقود نهائية مع شركات صينية على مساحة تقدر بـ 1.5 كيلو متر مربع بالمنطقة الجنوبية، لتنفيذ صناعات متنوعة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة لمواد البناء الحديث واللوجيستيات.

- توقيع تعاقدا مع شركة تعمل فى مجال البتروكيماويات على مساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية بنحو 980 مليون دولار، وعدد عمالة متوقع 350 عامل مباشر و 900 غير مباشر.

-توقيع عقد امتياز لمحطة الصب الجاف مع إحدى الشركات المصرية، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتسليم ميناء الأدبية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون طن سنوياً.

- إنهاء المفاوضات مع 2 مطور صناعى، الأول مطور محلى والثانى مطور هندى، لتنمية وتطوير مساحة 20 كيلو متر مربع بالمنطقة الجنوبية، مما قد يوفر فرص عمل ما بين 500- 700 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

-الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع محطة الصرف الصحى والصناعى فى المنطقة الشمالية، بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً، والذى ينفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- إنهاء محطة تحلية مياه البحر، بالمدينة المليونية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، والتى ستمد المنطقة باحتياجاتها من المياه فى المستقبل.

- تنفيذ محطتين صرف بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد.

-  الانتهاء من تحسين التربة لـ 12 مليون متر مربع بالمنطقة الشمالية بنهاية العام المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اقتصادية السويس" تطلق تقريرها النصف سنوى بالتزامن مع احتفالات "حفر القناة"

اقتصادية السويس

المنطقة الاقتصادية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اخبار الاقتصاد المصرى

اجندة اعمال قناة السويس

قناة السويس




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة