8مهمات عمل على أولوية أجندة "اقتصادية السويس" بالعام المقبل.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

شوط كبير من الإنجازات تحرص الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على قطعه كل عام، فمنذ أن بدأت فى تنفيذها أعمالها لتطوير وتنمية محور القناة والذى سيحول مصر لمركز عالمى، وحجم العمل والتطور يزيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سنويا.

لم تكتف الهيئة بإنجاز عدد من الأعمال والمشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية كل عام فقط، فبجانب ذلك، تضع لها أجندة أعمال وخطط مستقبلية تستعد بها لعام جديد من التقدم فى تنمية محور القناة واستكمال خطوات تطويره.

وضعت "اقتصادية السويس" لعام 2019، أجندة أعمال مليئة بالمشروعات الهامة والإنجازات الجديدة التى ستضاف لمحور تنمية قناة السويس العام المقبل، خاصة فى ظل الحرص الشديد للهيئة على إنهاء جزء كبير من مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، ننشر أبرز المشروعات التى تستهدف الهيئة تنفيذها فى العام الجديد، وتضعها على أولوية أجندة أعمالها فى 2019..

- توقيع 4 عقود نهائية مع شركات صينية على مساحة تقدر بـ 1.5 كيلو متر مربع بالمنطقة الجنوبية، لتنفيذ صناعات متنوعة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة لمواد البناء الحديث واللوجيستيات.

- توقيع تعاقدا مع شركة تعمل فى مجال البتروكيماويات على مساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية بنحو 980 مليون دولار، وعدد عمالة متوقع 350 عامل مباشر و 900 غير مباشر.

-توقيع عقد امتياز لمحطة الصب الجاف مع إحدى الشركات المصرية، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتسليم ميناء الأدبية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون طن سنوياً.

- إنهاء المفاوضات مع 2 مطور صناعى، الأول مطور محلى والثانى مطور هندى، لتنمية وتطوير مساحة 20 كيلو متر مربع بالمنطقة الجنوبية، مما قد يوفر فرص عمل ما بين 500- 700 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

-الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع محطة الصرف الصحى والصناعى فى المنطقة الشمالية، بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً، والذى ينفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- إنهاء محطة تحلية مياه البحر، بالمدينة المليونية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، والتى ستمد المنطقة باحتياجاتها من المياه فى المستقبل.

- تنفيذ محطتين صرف بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد.

- الانتهاء من تحسين التربة لـ 12 مليون متر مربع بالمنطقة الشمالية بنهاية العام المقبل.