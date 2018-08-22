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210 حادث طريق فى أول وثانى أيام عيد الأضحى بالشرقية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:58 م
210 حادث طريق فى أول وثانى أيام عيد الأضحى بالشرقية حوادث طرق - صورة أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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قال مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، إن المرفق شارك فى نقل عدد من المصابين، فى حوادث الطرق فى أول وثانى أيام عيد الأضحى.

وأضاف المصدر، أن عدد الحوادث التى وقعت بنطاق مراكز المحافظة البالغ عددها 23 مركزا، بلغت نحو 210 حادث طريق متفرق.

كانت محافظة الشرقية، قد أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء وأطقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين على المستشفيات.

 


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