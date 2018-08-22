210 حادث طريق فى أول وثانى أيام عيد الأضحى بالشرقية

وأضاف المصدر، أن عدد الحوادث التى وقعت بنطاق مراكز المحافظة البالغ عددها 23 مركزا، بلغت نحو 210 حادث طريق متفرق.

كانت محافظة الشرقية، قد أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء وأطقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين على المستشفيات.