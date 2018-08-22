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ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الشيشانى مجمل العلاقات الثنائية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:04 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الشيشانى مجمل العلاقات الثنائية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودي
منى أ ش أ
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، فى قصر منى، مع الرئيس الشيشانى رمضان قديروف مجمل العلاقات الثنائية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان والمستشار فى الديوان الملكى المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى والوفد الرسمى المرافق لرئيس جمهورية الشيشان.

 


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