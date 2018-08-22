وكيل صحة الغربية يؤكد وصول طفل مستشفى بسيون متوفيا..ويشكل لجنة لفحص الواقعة

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع"، أن الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو داخل مستشفى بسيون المركزي وتوفي بها، أن الطفل وصل متوفيا ومصابا بمياه على المخ، وأجريت له عمليات جراحية منذ فترة.

وأضاف "شرشر" أن الطفل حضر إلى المستشفى مع أسرته متوفيا، موضحا أن هناك لجنة من المديرية برئاسة الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل المديرية تقوم بفحص الواقعة والاستماع لشهادات جميع العاملين بالمستشفى، لبيان عما إذا كان الطبيب متواجدا فى عمله أثناء استقبال الحال من عدمه، وأنه حال ثبوت أي تقصير لن يتم التهاون معه وتوقيع عقوبة عليه.

وكان القارئ عماد أحمد الفقى من أهالى مركز بسيون محافظة الغربية، قد أرسل فيديو يعرض وفاة طفل داخل مستشفى بسيون المركزى أثناء إسعافه من قبل الممرضات بالمستشفى فقط دون وجود طبيب.

وقال القارئ فى رسالته "دا طفل مات بمستشفى بسيون المركزى علشان مفيش دكتور زى ما أنت شايف بسبب العيد".