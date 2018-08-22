وزير قطاع الأعمال يوجه القابضة للصناعات الكيماوية بضرورة التوافق مع البيئة

كتب - عبد الحليم سالم

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية في خطط التطوير المستقبلية للشركات وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت توجيهات الوزير خلال استعراض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وفق ما توصلت إليه الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة عماد الدين مصطفى والسادة أعضاء الجمعية العامة.

وقدم رئيس الشركة القابضة عرضًا حول الأنشطة والقطاعات الصناعية المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، مشيرًا إلى الإجراءات العاجلة لتطوير الشركات المتعثرة، وبعض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، إلى جانب المفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى العمالة من خلال برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم. كما أكد سيادته أهمية الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد الدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بوضع خطة عاجلة بشأن شركة النقل والهندسة للتوسع في المنتجات واستغلال الطاقة القصوى، وخاصة دراسة إنتاج مقاسات متعددة من إطارات الجرارات التي يتم استيرادها حاليا.

وبالنسبة لشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، طلب الوزير من الشركتين تكليف استشاري متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع.



