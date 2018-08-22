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وزيرة الصحة تتابع أعمال غرفة الأزمات المنعقدة للتأمين الطبى بعيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:21 م
وزيرة الصحة تتابع أعمال غرفة الأزمات المنعقدة للتأمين الطبى بعيد الأضحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مدار الساعة، مع الدكتور أحمد العزب مدير عام الإسعاف الجوى، والمشرف على غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.
 
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تسير بشكل جيد، والجميع فى أماكنهم سواء القيادات ومديرى المدريات، والأطباء، والمسعفيين، بناء على تكليفات وزيرة الصحة، حيث لم تسجل الغرفة اى كوارث منذ انعقادها وحتى اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن ماتم رصده عبارة عن حوادث سير فقط.
 
واستطرد مجاهد، أن الحوادث تعددت بمحافظات الجمهورية، فبمحافظة البحر الأحمر، كان هناك انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا، سفاجا بالكيلو 85 أسفر عن 6 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزى، وبمحافظة الإسماعيلية أصيب 6 مواطنين، فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة فايد وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفى فايد المركزى.
 
وتابع مجاهد: بمحافظة القليوبية أصيب 13 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمى، فيما توفى مواطن واصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة البحيرة بالكيلو 68 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى وادى النطرون.
 
وأوضح مجاهد: أن الغرفة سجلت وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الخارجة أسيوط، بالكيلو 50 إتجاه الوادى، بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي أسيوط الجامعى، والإيمان العام، فيما أصيب 7 مواطنين بمحافظة كفر الشيخ إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى، مركز بلطيم، تم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزى.
 
وأشار مجاهد إلى ان الغرفة المركزية تتابع إنعقاد غرفة الأزمات بجميع مدريات الشئون الصحية، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وزيادة اعداد الأطباء بالنوبتجيات وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير عدد الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، لافتا إلى أنه يتم متابعة توفير الامصال ومضادات التسمم، ورفع درجة الإستعداد بأقسام الحروق، ومراجعة جاهزية فرق الإنتشار السريع على مستوى الجمهورية.
 
وذكر مجاهد ان الغرفة تتابع أيضا التأكد من توافر الامصال بجميع المدريات، ومتابعة توفير أكياس الدم، من مختلف الفصائل، فضلا عن متابعة اعمال مكافحة ناقلات الأمراض بالمتنزهات، وأعمال صحة البيئة، مشيرا إلى تكوين فرق للمرور على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبى، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما تم متابعة تمركز سيارات الإسعاف بالميادين والشوارع والأماكن الحيوية.
 
 

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