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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:14 م
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ننشر أسماء 15 مصاب ومتوفى فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:04 م
ننشر أسماء 15 مصاب ومتوفى فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد حادث انقلاب سيارة أجرة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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ينشر "اليوم السابع" أسماء 15 مصاب ومتوفى فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الخارجة – أسيوط" بالوادى الجديد، والذين تم نقلهم بسيارات إسعاف من مرفقى الوادى الجديد ومحافظة اسيوط ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثث المتوفين لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالحادث ، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
وأفاد مصدر طبى بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن من بين المتوفين: بخيت عبد العزيز عبد الحليم 50 سنة، وعبد العال غنام خليفة 57 سنة، وسلوى عبد العال عبد الحليم 58 سنة، وأصيب كلا من عمر فتحى عيطا الله 28 سنة وعبلة محمود عيطاالله 27 سنة ومحمد رفعت فاروق 10 سنوات ومحمد عمر فتحى 9 سنوات وسعيد كمال الدين 51 سنة وبدر رفعت فاروق 9 سنوات وعابدة محمد محمود 35 سنة وهويدا محمد ابو طالب 5 سنوات ومها رفعت فاروق 5 سنوات وسهام خلف محمد 33 سنة وحسن احمد محمد 45 سنة وأحمد خليفة محمد 55 سنة.
 
وأكد المصدر، أن الوفيات والمصابين من قرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة ، وتم نقلهم على مستشفى أسيوط الجامعى وإحدى المستشفيات الخاصة ، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق. 
 
وكان رد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 2148 أجرة الوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 54 على طريق الخارجة أسيوط اثناء تفادى أحد المنحنيات الخطرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ، وتحرر محضر بالحادث وإحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

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