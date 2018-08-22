video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نجار يعتدى جنسيا على عامل بعد إعطائه مادة مخدرة.. والأخير يصيب بجرح قطعى بالرأس

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:11 ص
نجار يعتدى جنسيا على عامل بعد إعطائه مادة مخدرة.. والأخير يصيب بجرح قطعى بالرأس إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن المنوفية من فك لغز إصابة نجار بجروح قطعية بالرأس والرقبة، وذلك على خلفية مواقعته جنسيًا لعامل بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه فى المحضر رقم 38 أحوال قسم شبين الكوم، بشأن ما تبلغ من مستشفى شبين الكوم الجامعى، باستقبالها "و.س.ع" 29 سنة، نجار مسلح ومقيم بالهوية الغربية دائرة القسم مصابًا بجرح قطعى بالرقبة والرأس، ولا يمكن استجوابه.

 

وبسؤال زوجة والد المجنى عليه "ع.ا.ع"، 49 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت أن المصاب يعمل بالنجارة ولا تعلم سبب إصابته، ونظرًا لما تمثله الجريمة من خطورة إجرامية تكمن فى نفس مرتكبيها، فقد تم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن مرتكب الواقعة "ا.ص.ع"، 19 سنة، عامل ومقيم بعزبة الجزار بمدينة شبين الكوم دائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليه لاعتياده مواقعته جنسيًا ورفضه ذلك فى الآونة الأخيرة، إلا أن المجنى عليه أعطاه مادة مخدرة أفقدته الوعى وعقب استفاقته اكتشف تعدى المصاب عليه جنسيًا، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله فى المنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

شبين الكوم

تعدى جنسى




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة