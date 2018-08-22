نجار يعتدى جنسيا على عامل بعد إعطائه مادة مخدرة.. والأخير يصيب بجرح قطعى بالرأس

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية من فك لغز إصابة نجار بجروح قطعية بالرأس والرقبة، وذلك على خلفية مواقعته جنسيًا لعامل بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه فى المحضر رقم 38 أحوال قسم شبين الكوم، بشأن ما تبلغ من مستشفى شبين الكوم الجامعى، باستقبالها "و.س.ع" 29 سنة، نجار مسلح ومقيم بالهوية الغربية دائرة القسم مصابًا بجرح قطعى بالرقبة والرأس، ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال زوجة والد المجنى عليه "ع.ا.ع"، 49 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت أن المصاب يعمل بالنجارة ولا تعلم سبب إصابته، ونظرًا لما تمثله الجريمة من خطورة إجرامية تكمن فى نفس مرتكبيها، فقد تم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن مرتكب الواقعة "ا.ص.ع"، 19 سنة، عامل ومقيم بعزبة الجزار بمدينة شبين الكوم دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليه لاعتياده مواقعته جنسيًا ورفضه ذلك فى الآونة الأخيرة، إلا أن المجنى عليه أعطاه مادة مخدرة أفقدته الوعى وعقب استفاقته اكتشف تعدى المصاب عليه جنسيًا، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.