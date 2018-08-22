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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:37 ص
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موقع "فيسبوك" يوقف حسابات وصفحات بسبب حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:00 ص
موقع "فيسبوك" يوقف حسابات وصفحات بسبب حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك
سان فرانسيسكو (أ ف ب)
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أعلن فيسبوك الثلاثاء، أنه أوقف حملات تضليل خفية مصدرها ايران وروسيا، وأغلق مجموعة حسابات كجزء من معركته لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى فى العالم.

وأزال فيسبوك أكثر من 650 صفحة وحساب ومجموعة تم الكشف عن انها "شبكة حسابات تضلل الناس حول ما يفعلونه"، وفق ما قال الرئيس التنفيذى للموقع مارك زوكربيرج.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعى أنه فى الوقت الذى يتواصل فيه التحقيق وابلاغ الأجهزة الأمنية الأميركية، فقد تم تتبع محتوى بعض الصفحات وتبين ان بعضها يعود لإيران، وأخرى مرتبطة بمجموعات تم تحديد ارتباطها سابقا بالاستخبارات الروسية.

 


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