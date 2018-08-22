موجز أخبار1 .. البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال 3 أشهر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان البنك المركزى زيادة الصادرات 1.2 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر خلال 3 أشهر

قال البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، سجلت زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.

"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 33 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 33 حالة.

الإسكان تنتهى من تنفيذ 4368 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 15 مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4368 وحدة سكنية (182 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة 15 مايو، وجارى تنفيذ 18576 وحدة سكنية (774 عمارة) من المقرر الانتهاء من تنفيذها 30/9/2019، كما أنه من المقرر البدء قريبا فى تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية جديدة، ومن المقرر الانتهاء منها 30/6/2020.

القبض على 9 متهمين فى واقعة سرقة 18 مليون جنيه من سيارة أموال بمدينة نصر

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن ، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية، فى أقل من 24 ساعة فى ضبط 9 من مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل أموال.

طقس ثالث أيام العيد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ثالث أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون فى حادث انقلاب سيارة أجرة، عند الكيلو 54 على طريق الخارجة أسيوط باتجاه مطار أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة ولمباشرة التحقيق .

النقل تعلن انتهاء تطوير محطة مترو المرج الجديدة نهاية ديسمبر 2018

أكد محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن أعمال ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، وأعمال تجديد وتطوير محطة المرج الجديدة يتم تنفيذها وفق البرامج الزمنية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروعين نهاية ديسمبر 2018.

الجيش اليمنى يبدأ اقتحام مسقط رأس زعيم الحوثيين فى صعدة

بدأ الجيش اليمنى عملية عسكرية لاقتحام منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين الحوثيين فى محافظة صعدة.

وزير التنمية المحلية يبحث استغلال الأنماط السياحية غير التقليدية بالمحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بموافاة الوزارة بالأنماط السياحية غير التقليدية المتوفرة بالمحافظة، وغير المستغلة بطريقة مناسبة ( سياحة علاجية – سياحة دينية – قرى ذات طابع سياحى .... إلخ ) ومواقعها ورؤية المحافظة لاستغلالها بالصورة الأمثل لتحقيق عائد مناسب منها.

"الزراعة" تعلن زيادة معروض السلع الغذائية بمنافذها.. ورقابة مشددة بالأسواق

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، زيادة المعروض من السلع الغذائية من خلال منافذها، ومضاعفة كميات الخضراوات والفاكهة ومواد البقالة، واللحوم، والدواجن، والبقوليات، وأيضًا مضاعفة كميات اللحوم البلدى، واللحوم المجمدة والأرز، لرفع العبء على المواطن البسيط بأسعار مخفضة، مع اقتراب عيد الأضحى.

نكشف أسباب انصراف الخطيب بين شوطى مواجهة الأهلى ودجلة بالدورى

أثار انصراف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بين شوطى مواجهة فريقه أمام وادى دجلة، أمس الثلاثاء، حيرة واندهاش المتابعين من جماهير الفريق الأحمر.

تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الرابعة بالدورى العام الممتاز يوم الجمعة المقبل وتستمر على مدار 4 أيام متتالية بواقع 8 مباريات، بعدما تم تقديم لقاء بتروجت مع وادى دجلة الذى لعب يوم 10 أغسطس الجارى بفوز الفريق البترولى 2 /0.

مصرع طيارين أردنى وأمريكى إثر سقوط طائرة تدريبية فى تكساس

أعلن الجيش الاردنى فى بيان الأربعاء مصرع طيار أردنى وآخر أمريكى إثر سقوط طائرة مروحية تدريبية فى ولاية تكساس فى الولايات المتحدة.

مبيعات العيد تنعش سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 601 جنيه للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 -8- 2018 بعد ارتفاعها أمس بقيمة 3 جنيهات قياسا على آخر أسعار سجلها المعدن النفيس أول أمس الإثنين.

وزير المالية يكشف ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل الي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.