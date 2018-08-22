موجز أخبار السادسة.. "الصحة": ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ34 حالة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان وزارة الصحة ارتفاع أعداد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 34 حاجا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الملك سلمان يشدد على موقف بلاده الحازم فى محاربة الإرهاب والتطرف

حضر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحفل السنوى لكبار ضيوف الحج؛ وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الحفل: "لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز.

صور.. حملات رقابية لـ"حماية المستهلك" للتأكد من عروض الأوكازيون الصيفى

واصل جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز شن حملات رقابية على الأسواق والمولات التجارية الكبرى فى اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين..

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتى الديار المصرية فى قصر منى

استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، خلال الحفل السنوى الذى يقيمه خادم الحرمين بقصر منى لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام.

منح قروض للشباب بقيمة 622.6 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك" بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 622.6 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة.

وزارة الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 34 حاجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 34 حاجا.

وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوي بين البلدين

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد زيارة رسمية إستغرقت عدة أيام إلي جمهورية روسيا الإتحادية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى.

صندوق العلوم يعلن تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا مع أمريكا فى 4 مجالات

صرح الدكتور عماد حجازى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بأن فريق عمل برنامج التعاون المصرى الأمريكى من المقرر أن يختار 15 مشروعا بحثيا ليموله الصندوق بإجمالى 3 ملايين جنيه على أن تكون مدة المشروع الواحد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر خلال 3 أشهر

قال البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، سجلت زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.

الإسكان تنتهى من تنفيذ 4368 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة 15 مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4368 وحدة سكنية (182 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة 15 مايو، وجارى تنفيذ 18576 وحدة سكنية (774 عمارة) من المقرر الانتهاء من تنفيذها 30/9/2019، كما أنه من المقرر البدء قريبا فى تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية جديدة، ومن المقرر الانتهاء منها 30/6/2020.

القبض على 9 متهمين فى واقعة سرقة 18 مليون جنيه من سيارة أموال بمدينة نصر

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن ، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية، فى أقل من 24 ساعة فى ضبط 9 من مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل أموال.

وزيرة الصحة توجه بتكثيف حملات المراقبة على أماكن حفظ الأغذية وبيعها

شن قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي حملة مكبرة على 15 ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم والأغذية بالجيزة، و20 مطعم بإحدى قرى الساحل الشمالى، للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية المحفوظة، ومطابقة العاملين للاشتراطات الصحية.

طقس ثالث أيام العيد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ثالث أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

النقل تعلن انتهاء تطوير محطة مترو المرج الجديدة نهاية ديسمبر 2018

أكد محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن أعمال ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، وأعمال تجديد وتطوير محطة المرج الجديدة يتم تنفيذها وفق البرامج الزمنية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروعين نهاية ديسمبر 2018.

الجيش اليمنى يبدأ اقتحام مسقط رأس زعيم الحوثيين فى صعدة

بدأ الجيش اليمنى عملية عسكرية لاقتحام منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين الحوثيين فى محافظة صعدة.

تعرف على مواعيد مواجهات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الرابعة بالدورى العام الممتاز يوم الجمعة المقبل وتستمر على مدار 4 أيام متتالية بواقع 8 مباريات، بعدما تم تقديم لقاء بتروجت مع وادى دجلة الذى لعب يوم 10 أغسطس الجارى بفوز الفريق البترولى 2 /0.

مصرع طيارين أردنى وأمريكى إثر سقوط طائرة تدريبية فى تكساس

أعلن الجيش الاردنى فى بيان الأربعاء مصرع طيار أردنى وآخر أمريكى إثر سقوط طائرة مروحية تدريبية فى ولاية تكساس فى الولايات المتحدة.

وزير المالية يكشف ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل الي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.