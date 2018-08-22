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منح قروض للشباب بقيمة 622.6 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك" بالدقهلية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:51 م
منح قروض للشباب بقيمة 622.6 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك" بالدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 622.6 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة "مشروعك"، بشأن نشاط الوحدة أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج بلغت 7998 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا ووفرت 16 ألف فرصة عمل. 

وأشار محافظ الدقهلية، أن الدقهلية بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات أصبحت من ضمن الخمس محافظات المتميزة والأفضل أداء علي مستوي الجمهورية.

وأكد الشعراوي، أن هناك سعيا دائما من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح أفاق جديدة في مختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه محافظ الدقهلية، مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم والاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

 ومن الجدير بالذكر أن التقرير المعروض من المحاسب محمد أحمد البدوي، مدير إدارة مشروعك، يشير إلي المقرات الخمسة المتميزة في تنفيذ البرنامج في نطاق الدقهلية والتى شملت مراكز المنزلة، ميت غمر، حي غرب، أجا، بلقاس، وذلك في مقدمة الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة.

 

 

 

 
 

 


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