مقتل قيادى فى ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف على حجة

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لقى قائد من ميليشيات الحوثى الإنقلابية مصرعه فى غارة شنتها إحدى طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن على تجمع للمتمردين كان يضم 20 شخصا آخرين فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، مقتل محمد حسن الأكوع القيادى فى ميليشيات الحوثى، بالإضافة إلى 20 آخرين، فى غارة استهدفت موقعهم فى منطقة بنى حسن بمديرية عبس فى محافظة حجة.

وكان الأكوع يعقد اجتماعا مع 20 آخرين من الميليشيات الانقلابية حين استهدفتهم الغارة، وفق ما ذكرت المصادر.

ويتزامن هذا التطور مع إطلاق الجيش الوطنى اليمنى اليوم عملية عسكرية لاقتحام معقل زعيم ميليشيات الحوثى الإيرانية، عبد الملك الحوثى، فى محافظة صعدة شمالى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربى، تخوض معارك عنيفة على 4 محاور فى منطقة مران فى محافظة صعدة، ضمن عملية أطلقت عليه اسم "قطع رأس الأفعى".

وتمكنت القوات اليمنية من تحقيق تقدم سريع خلال عمليتها عسكرية لتحرير صعدة من أيدى الميليشيات الحوثية ونجحت فى استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.