video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى فى ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف على حجة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:10 م
مقتل قيادى فى ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف على حجة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

 لقى قائد من ميليشيات الحوثى الإنقلابية مصرعه فى غارة شنتها إحدى طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن على تجمع للمتمردين كان يضم 20 شخصا آخرين فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، مقتل محمد حسن الأكوع القيادى فى ميليشيات الحوثى، بالإضافة إلى 20 آخرين، فى غارة استهدفت موقعهم فى منطقة بنى حسن بمديرية عبس فى محافظة حجة.

وكان الأكوع يعقد اجتماعا مع 20 آخرين من الميليشيات الانقلابية حين استهدفتهم الغارة، وفق ما ذكرت المصادر.

ويتزامن هذا التطور مع إطلاق الجيش الوطنى اليمنى اليوم عملية عسكرية لاقتحام معقل زعيم ميليشيات الحوثى الإيرانية، عبد الملك الحوثى، فى محافظة صعدة شمالى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربى، تخوض معارك عنيفة على 4 محاور فى منطقة مران فى محافظة صعدة، ضمن عملية أطلقت عليه اسم "قطع رأس الأفعى".

وتمكنت القوات اليمنية من تحقيق تقدم سريع خلال عمليتها عسكرية لتحرير صعدة من أيدى الميليشيات الحوثية ونجحت فى استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس اليمن يثمن دعم التحالف لحماية الهوية اليمنية

رئيس اليمن يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

رئيس "الأركان" اليمنية: نخوض معركة إرساء دعائم اليمن الاتحادى

اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

حجة




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة